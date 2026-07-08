Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü - Son Dakika
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Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü

08.07.2026 14:43
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi sırasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabıları ilginç anlara sahne oldu; NATO Genel Sekreteri Rutte'nin espriyle gösterdiği ayakkabılara ABD Başkanı Trump'ın umursamaz yaklaşımı ve Rama'nın bozulan morali kameralara yansıdı.

Ankara'daki dev zirvede liderlerin ikili görüşmeleri ve kritik kararlarının yanı sıra, resmi protokol ve aile fotoğrafı çekimi sırasındaki samimi diyaloglar da kameralara yansıdı. Çekim alanında en çok dikkat çeken isim ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu.

MACRON'DAN BOY ESPRİSİ: "BİR BASAMAK ALTA İNEYİM Mİ?"

2 metre 1 santimetrelik boyuyla liderler arasında hemen fark edilen Edi Rama, fotoğraf çekimi için platformdaki yerini aldığı sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çevresindeki liderlerin hedefi oldu.

Macron ve diğer liderlerin boyu üzerinden kendisine takılması üzerine neşeli havaya uyum sağlayan Rama, gülerek "Bir basamak alta ineyim mi?" diyerek espriyle karşılık verdi.

Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü

RUTTE TRUMP'A İŞARET ETTİ, TRUMP ORALI OLMADI

Olayın en çok konuşulan detaylarından biri ise platformdaki detayları gözden kaçırmayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı.

Rutte, klasik takım elbisenin altına beyaz spor ayakkabı giyme geleneğini sürdüren Edi Rama'nın ayaklarını gülerek ABD Başkanı Trump'a gösterdi. Ancak Trump'ın yaşanan bu espri trafiğine karşı oldukça soğuk ve umursamaz davrandığı görüldü.

Aralarında dönen esprilere ve Trump'a ayakkabılarının gösterilmesine tanık olan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ise durumdan belirgin şekilde rahatsız olduğu ve yüzünün düştüğü anlar kameralardan kaçmadı.

Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü

Donald Trump, ABD Başkanı, Edi Rama, Ankara, Güncel, Gündem, Spor, Nato, Son Dakika

Son Dakika Gündem Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü - Son Dakika

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