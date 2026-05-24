CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı

24.05.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizinin ardından "Geri döneceğim" diyen Özgür Özel'in binadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi özel kalem odasında çikolata dağıttı. Özgür Özel'e ait tabela ve fotoğraflar da kaldırıldı.

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edilmesiyle gerginlik hat safhaya ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren Ankara'da sıcak ve hareketli saatler yaşanırken Özgür Özel, "Geri geleceğim" diyerek binadan ayrılıp TBMM'ye doğru büyük bir kalabalıkla yürümeye başladı. 

Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki ekip “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları ve polis eşliğinde genel merkez binasına giriş yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TABELASI SÖKÜLDÜ

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin CHP Genel Merkezi’nin 12. katına çıkarak Genel Başkan makam odasında bulunan “Özgür Özel” yazılı kapı tabelasını söktüğü belirtildi. Aynı zamanda genel merkez içerisinde bulunan Özgür Özel’e ait fotoğrafların da indirildiği aktarıldı.

CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı

ÖZEL KALEM ODASINDA ÇİKOLATA DAĞITILDI

Gazeteci Seda Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre; yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken görüntülerden biri de özel kalem odasında yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin CHP Genel Merkezi özel kalem odasında çikolata dağıttığı görüldü.

CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı

"KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELMEYECEK"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne gelerek açıklama yapacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” açıklamasıyla bu iddiaları yalanladı.

Kılıçdaroğlu’nun yarın genel merkeze gelerek basın mensuplarına açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:42:03. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.