Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama

24.05.2026 17:04
CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Özgür Özel emniyet ekiplerinin Genel Merkez’e girişinin ardından binadan ayrılarak Meclis’e yürüdü. Kılıçdaroğlu cephesi ise bu akşam Genel Merkez’e gideceği yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi kriz derinleşirken, parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye için parti binasına girmesinin ardından Genel Merkez’den ayrıldı.

“GERİ GELMEK ÜZERE ÇIKIYORUM”

Parti binasından çıkışı sırasında açıklama yapan Özgür Özel, “Geri gelmek üzere çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Özel daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüşe geçti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yapacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’den yanıt geldi. Sönmez yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” ifadelerini kullandı.

GÖZLER YARINKİ AÇIKLAMADA

Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın CHP Genel Merkezi’ne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmasının beklendiği konuşuluyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Cesaret varmı o kadar? 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
