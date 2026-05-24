Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

TBMM'ye yürüyüşe geçen Özgür Özel, bir polis TOMA'sının üzerine çıktı.
CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesinin ardından Özgür Özel TBMM'ye yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında arbedeler yaşanırken ilginç görüntüler de kaydedildi.
Özgür Özel, yürüyüş sırasında bir polis TOMA'sının üzerine çıktı. Sürücü kapısının olduğu bölüme çıkan Özel, "Direne direne kazanacağız." şeklinde slogan attı. Özel'in kendisini desteklediği vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.
Özel, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada, "Makam odasını meraklısına bıraktık. Bir diğer makam odamız TBMM'dir. Bundan sonra yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır." dedi.CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
