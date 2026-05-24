Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı

24.05.2026 17:52
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Muhammed Salah ile ilgili sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Senad Ok, sarı-lacivertlilerin Mısırlı oyuncu ile yaptığı görüşmeyi açıklayarak, ''Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü. Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor'' dedi.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, birçok teknik adam ve futbolcular ile temaslarını sürdürürken, sarı-lacivertli kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı. 

''SALAH YILLIK 20 MİLYON EURO İSTİYOR''

Gazeteci Senad Ok, Sporx YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak mevcut Fenerbahçe yönetiminin de gerçekleştirdiği transfer çalışmaları hakkında konuştu. Senad Ok, mevcut yönetiminin Liverpool'a veda eden Muhammed Salah ile görüştüğünü ifade ederek ''Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü. Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor.'' dedi.

''VEDAT'I ÖNEMLİ KULÜPLER İSTİYOR''

La Liga'da küme düşen Mallorca'nın golcü ismi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Senad Ok "Vedat Muriqi'yi İspanya'da önemli kulüpler istiyor. Fenerbahçe'ye gelmeye her zaman sıcak ama Vedat'ın dünyanın en büyük kulüplerine gitme hayali, vardı. O en büyük kulüplere yakın kulüpler onunla ilgileniyor. Bu ihtimalden bahsedebiliriz. Kendisi için bunu fırsat görürse, İspanya'da kalma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    adam bitti iyi olsa liverpol bırakır mi sazanlar atladı hemen kulubun ülkenin parasını çarcur edıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
