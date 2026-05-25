YÖK: Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek

25.05.2026 10:29
YÖK, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim faaliyet izninin kaldırılmasının iptal edildiğini ve üniversitenin kesintisiz eğitimine devam edeceğini açıkladı. Öğrenci mağduriyetinin önlendiği vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "21 Mayıs tarihli İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın" yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili kayyım heyetinin raporu ve YÖK'ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği aktarılan açıklamada, üniversitenin mali, idari ve kurumsal yapısına ilişkin sürecin yakından takip edilerek kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın, gençlerimizin ve ailelerinin beklentilerine ilişkin güçlü hassasiyeti doğrultusunda kamu yararı, yükseköğretim sistemimizin istikrarı ve hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden ele alınmasına ve üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam etmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığınca, İstanbul Bilgi Üniversitesinin mali yapısının koruma altına alındığına işaret edilen açıklamada, başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata tam uygunluk sağlandığı ve üniversitede halihazırda 22 bin öğrenci, 1100 akademik ve idari personel, 1000 kısmi zamanlı akademik personel, stajyer ve çalışan öğrenci bulunduğu bilgisine yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasına izin vermemiştir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk süreç, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken hukuki bir işlemdi. Ancak sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

