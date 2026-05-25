Acun Ilıcalı tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
25.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough’u 90+5’te attığı golle mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Bu sonuçla Acun Ilıcalı, Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk olarak tarihe geçti.

TARİHİ GOL UZATMALARDA GELDİ

Wembley Stadyumu’nda oynanan final mücadelesinde normal sürede gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hull City’nin yıldızı Oli McBurnie sahneye çıktı. McBurnie’nin 90+5’te attığı gol İngiliz ekibine Premier Lig kapısını açtı.

9 YIL SONRA YENİDEN PREMIER LİG

Hull City böylece 9 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp tarihi başarıya imza attı.

YAKLAŞIK 300 MİLYON EURO GELİR

Premier Lig’e yükselen Hull City’nin büyük bir ekonomik kazanç elde edeceği belirtildi. İngiliz ekibinin yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.

“MAÇI YAŞAYAMADIM”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ilıcalı, “Bir saat önce Premier Lig'de kulübüm oldu. O yüzden çok mutluyum. Bütün ülkemizden bize destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

“BÜTÜN ŞEHRİN SORUMLUSU SENSİN”

Yoğun stres yaşadığını belirten Ilıcalı, “Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Bu kadar dostumun olması beni çok mutlu ediyor. Maçı yaşayamadım. Bu kadar sorumluluk olunca maçı yaşayamıyorsun. Burada bütün şehrin sorumlusu sensin” ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Acun Ilıcalı böylece Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk isim olarak tarihe geçti. Hull City’nin başarısı Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edildi.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı

10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:47:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.