Karakaya Barajı'ndan Su Tahliyesi Köprüyü Kapatma Noktasına Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karakaya Barajı'ndan Su Tahliyesi Köprüyü Kapatma Noktasına Getirdi

24.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ile Malatya'yı bağlayan köprü, Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü.

Diyarbakır ile Malatya illerini birbirine bağlayan, Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı'nın alt tarafında bulunan köprü, barajdaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve ulaşıma kapatıldı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'nda, baraj göletinin dolması üzerine günlerdir su tahliyesi yapılıyor. 6 tabak su tahliyesinin açık olduğu Karakaya Barajı'nda su tahliyesiyle oluşan basınçtan dolayı köprünün giriş kısmı zarar gördü. Yetkililer herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için köprüyü tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Bir zamanlar iki ili birbirine bağlayan bu köprü, simdi suların şiddetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Köprü, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ve Malatya'nın Pütürge ilçelerini birbirine bağlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karakaya Barajı'ndan Su Tahliyesi Köprüyü Kapatma Noktasına Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:33:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Karakaya Barajı'ndan Su Tahliyesi Köprüyü Kapatma Noktasına Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.