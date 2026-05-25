Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Galatasaray’da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yeni dönem için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk hamlelerinden biri ise Uğurcan Çakır olacak.

İLK İMZA OKAN BURUK’A

Başkanlık görevine yeniden seçilen Dursun Özbek’in ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi. Şampiyon teknik adamla yola devam edilmesi bekleniyor.

SIRA UĞURCAN ÇAKIR’DA

Galatasaray yönetiminin daha sonra sezonun dikkat çeken isimlerinden Uğurcan Çakır’ın maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yeni sözleşme görüşmelerinin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Trabzonspor’dan transfer olduğu dönemde yüksek bonservis bedeli nedeniyle maaş konusunda sorun çıkarmayan Uğurcan Çakır’ın yıllık ücretinin yaklaşık 2 milyon 250 bin euro seviyesinde olduğu belirtildi. Milli kalecinin kulübe bu süreçte kolaylık sağladığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME

Galatasaray yönetiminin, 2026 Dünya Kupası öncesinde Uğurcan Çakır’ın maaşını ciddi oranda artırmayı planladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisini takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

SEZONUN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN OLDU

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Deneyimli kaleci kritik maçlardaki kurtarışlarıyla şampiyonluk yolunda önemli rol oynadı.