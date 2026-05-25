Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından başlayan kurultay tartışmaları giderek sertleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda olağanüstü kurultay yapmayı düşünmediği ve partiyi seçimlere kendi liderliğinde götürmek istediği iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

“KURULTAY YOK” İDDİASI GÜNDEM OLDU

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Kılıçdaroğlu’nun kısa vadede seçimli olağanüstü kurultay planlamadığı öne sürüldü. TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik de “Yakın zamanda bir kurultay beklenmiyor. CHP’yi seçimlere Kılıçdaroğlu götürecek. Cumhurbaşkanı adayı kendisi olmayacak” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: TOPLUMSAL BASKIYI ARTIRACAĞIZ

CHP lideri Özgür Özel ise “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Özel, “Toplumsal baskıyı artıracağız. Siyasi Partiler Kanunu’nun, tüzüğün tüm yetkilerini kullanacağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıracağız” dedi.

“SARAY’IN İŞİNE GELDİĞİ GİBİ OLMAZ”

Özel açıklamasının devamında, “CHP yönetimi kaptı kaçtıyla elde tutulacak bir yer değil. Saray’ın işine geldiği gibi olmaz o işler. Bayramda sahada oluruz. Bundan sonra bir çatı gerektiğinde o Meclis çatısıdır ama esas işimiz sokakta” ifadelerini kullandı.

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, parti içindeki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.