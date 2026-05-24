DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, polis müdahalesiyle yeni bir boyuta taşınırken ilk siyasi tepki DEM Parti’den geldi. Gün boyu CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede, tahliye girişimi ve polis hareketliliğinin ardından partiden yazılı açıklama yapıldı.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilmesinin ardından başlayan süreçte, Kılıçdaroğlu’nun avukatının Emniyet’e verdiği dilekçe sonrası polis ekipleri genel merkezi ablukaya aldı.

Daha sonra onlarca polis, tahliye işlemi için CHP Genel Merkezi’ne yöneldi. Polis ekiplerinin demir kapıyı kırarak binaya girdi, içeride direnen CHP’lilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TANSİYON GÜN BOYU YÜKSELDİ

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi çevresinde büyük gerginlik yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası arbede çıkmış, bina girişlerinde tansiyon yükselmişti.

Özgür Özel ve çok sayıda CHP milletvekili gün boyunca genel merkezde bekleyişini sürdürürken, polis ekipleri tahliye tebligatı için bina önüne gelmiş ancak ilk etapta kapılar kapalı olduğu için içeri girememişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı ile CHP heyeti arasında kritik bir görüşme gerçekleştirilmiş, görüşmenin ardından polis ekipleri yeniden harekete geçmişti.

DEM PARTİ: KABUL ETMİYORUZ

Yaşanan müdahale sonrası DEM Parti’den sert açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz.”

“BASKICI YÖNTEMLER KABUL EDİLEMEZ”

DEM Parti açıklamasında Türkiye’nin demokratik hukuk ilkelerine ihtiyaç duyduğu vurgulanarak şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez.”

Parti ayrıca demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirtti.

“GERİLİMİ BÜYÜTEN TUTUMLARDAN VAZGEÇİN”

Açıklamanın devamında yetkililere çağrı yapıldı. DEM Parti, “Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Parti ayrıca CHP yönetimi ve partililere de sağduyu çağrısında bulundu.

“SORUNLAR DİYALOG VE UZLAŞIYLA ÇÖZÜLMELİ”

DEM Parti açıklamasında son olarak şu değerlendirme yapıldı: “CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz.”

CHP’DE KRİTİK BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, genel merkez önündeki arbede, tahliye girişimi, polis müdahalesi ve siyasi partilerden gelen açıklamalarla daha da büyüdü. Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme kararının uygulanmasını isterken, Özgür Özel ve mevcut yönetim ise yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendiriyor. Ankara’daki gelişmeler siyaset gündeminin ilk sırasına yerleşirken, gözler şimdi CHP Genel Merkezi’nde yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.