CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olması sonrası parti içinde tansiyon yükseldi. Kararı kabul etmeyen bazı CHP’liler, genel merkez binasında nöbet tutmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme kararı uygulansın” çağrısı yaptığı iddiaları ve Ankara Valiliği’nin emniyete verdiği “tahliye” talimatı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi’nin içine girerek müdahalede bulunduğu belirtildi. Binanın tahliye edilmesi amacıyla edilen müdahale sırasında binada yoğun şekilde biber gazı kullanıldığı ifade edildi.

Özgür Özel destekçisi CHP'liler tarafından binanın giriş kısmına yerlerin kaygan olması ve tahliye işlemlerinin zorlaştırması için deterjan döktüğü görüldü.

İÇERİDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Biber gazı sonrası CHP Genel Merkezi’nin içinde yoğun gaz bulutu oluştu. Binada göz gözü görmezken, içeride bulunan bazı partililerin gaz maskesi taktığı görüldü.

Kararı tanımadıklarını söyleyen partililerin, tüm müdahalelere rağmen nöbetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Genel merkezde bulunan Özgür Özel sosyal medya hesabından videolu açıklamada "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.