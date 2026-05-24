CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor

24.05.2026 14:56
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesiyle CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yükseldi. Polis ekiplerinin tahliye için binaya biber gazıyla müdahale etmesiyle genel merkezin içi adeta savaş alanına döndü. Binada göz gözü görmezken, bazı partililerin gaz maskeleriyle nöbetlerini sürdürdüğü görüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olması sonrası parti içinde tansiyon yükseldi. Kararı kabul etmeyen bazı CHP’liler, genel merkez binasında nöbet tutmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme kararı uygulansın” çağrısı yaptığı iddiaları ve Ankara Valiliği’nin emniyete verdiği “tahliye” talimatı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi’nin içine girerek müdahalede bulunduğu belirtildi. Binanın tahliye edilmesi amacıyla edilen müdahale sırasında binada yoğun şekilde biber gazı kullanıldığı ifade edildi.

Özgür Özel destekçisi CHP'liler tarafından binanın giriş kısmına yerlerin kaygan olması ve tahliye işlemlerinin zorlaştırması için deterjan döktüğü görüldü. 

İÇERİDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Biber gazı sonrası CHP Genel Merkezi’nin içinde yoğun gaz bulutu oluştu. Binada göz gözü görmezken, içeride bulunan bazı partililerin gaz maskesi taktığı görüldü.

Kararı tanımadıklarını söyleyen partililerin, tüm müdahalelere rağmen nöbetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Genel merkezde bulunan Özgür Özel sosyal medya hesabından videolu açıklamada "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

14:53
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:53
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
13:29
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
