Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de polis ile partililer arasında arbede yaşandı. Binada büyük hasar oluşurken, yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e gideceği tarih de netleşti.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE KRİZİ

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de tansiyon yükseldi. Kararın tebliği için yapılan girişim sonuçsuz kalınca polis ekipleri otopark girişinden binaya girerek müdahalede bulundu. Genel merkezin önüne kurulan barikat kaldırılırken, partililer ile güvenlik güçleri arasında sert arbede yaşandı.

Yaşanan olaylar sırasında partililerin yangın söndürme tüplerindeki kimyasalları polise sıktığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı ve plastik mermi kullandığı görüldü. Genel merkez binasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

GENEL MERKEZDE BÜYÜK HASAR

Arbede sırasında barikat olarak kullanılan sandalye ve oturma grupları kullanılamaz hale geldi. Binanın cam giriş kapılarında da ciddi hasar oluştu. Polis ile partililer arasındaki çatışma nedeniyle CHP Genel Merkezi adeta savaş alanına döndü.

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da yaşanan olaylara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK MESAJ

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaret eden CHP’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeleri şu sözlerle aktardı:

"BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİRDİ?"

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?"

"SONUNA KADAR UZLAŞMA YOLU ARADIK"

"Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."

SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

"Lütfen parti örgütlermize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."