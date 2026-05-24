Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı

24.05.2026 13:46
Eskişehir'de kombi bakımı için gittiği evde tartıştığı ev sahibi ve komşusu tarafından pompalı tüfekle darbedilen teknisyen yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Eskişehir'de kombi bakımına gittiği bir evin sahibi ve komşusuyla kavga eden kombi teknisyeni, darbedilerek yaralanırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kombi bakımı yapmak amacıyla bir eve giden teknik personel S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın seslerini duyan ev sahibi D.B.'nin komşusu E.K. de olaya dahil oldu. İddialara göre, elindeki pompalı tüfekle kombici S.O.Z.'nin üzerine yürüyen E.K. ile kombi teknisyeni arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucunda kombici S.O.Z. darbedilerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kombici S.O.Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olayın ardından pompalı tüfekle arbede çıkarıp kaçan şüpheli E.K.'nin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
