Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

24.05.2026 13:05
Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. Emniyet ekiplerinin CHP Genel Merkezi önünde tahliye için bekleyişi sürerken, Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez "Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu" açıklamasında bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir açıklama geldi. 

"BU GÖRÜNTÜDEN EN ÇOK KEMAL BEY RAHATSIZ OLDU"

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, yaptığı yeni açıklamada "Kemal Bey yargı kararına uyulması; hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu" dedi.

KILIÇDAROĞU: MAHKEME KARARI UYGULANSIN

Kılıçdaroğlu, Sönmez aracılığıyla sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da mahkeme kararının uygulanması gerektiğini vurguladı. 

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

GENEL MERKEZ'DE NELER OLUYOR?

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı. Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

"PÜSKÜRTTÜK, YİNE DENERLERSE YİNE PÜSKÜRTÜRÜZ"

Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz" diye konuştu.

Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

"Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım bu sorunları, özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

