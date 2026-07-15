Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

Bartın’da, kağıt üzerinde boşandığı ilk eşiyle fiilen aynı evde yaşamaya devam ederken vefat eden ikinci eşinden "dul aylığı" alan kadının davasında Yargıtay son noktayı koydu. SGK’nın usulsüz maaşı keserek çıkardığı 206 bin liralık borç kararı en yüksek yargı merci tarafından oy birliğiyle onandı.

SAHA DENETİMLERİ OYUNU BOZDU

Sosyal güvenlik sistemini suistimal ederek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen sıkı denetimler bu kez Bartın’da yargıya taşındı. Süreç, Bartın'da yaşayan davacı kadının 2005 yılında ilk eşinden boşanıp kısa süre sonra başka bir kişiyle evlenmesiyle başladı. İkinci eşinin 2007 yılında vefat etmesi üzerine kadına SGK tarafından ölüm aylığı (dul maaşı) bağlandı. Ancak SGK sosyal güvenlik denetmenlerinin sahada yaptığı titiz araştırmalar, muhtarlık kayıtları ve komşu ifadeleri bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı: Kadın, kağıt üzerinde boşandığı ilk eşiyle aslında aynı evde karı-koca gibi yaşamaya devam ediyordu.

MAAŞ KESİLDİ, 206 BİN TL BORÇ ÇIKARILDI

Yapılan bu tespitin ardından SGK derhal harekete geçerek kadının usulsüz şekilde aldığı dul aylığını kesti. Kurum, bugüne kadar ödenen paralara karşılık geriye dönük olarak toplamda 206.764,79 TL borç tahakkuk ettirdi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ'NDEN EMSAL KARAR

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın köşesine taşıdığı ve sosyal güvenlik hukuku açısından büyük önem taşıyan bu olay, yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, SGK'nın tespitlerini yerinde bularak verilen cezayı ve maaş kesme kararını oy birliğiyle onadı. Bu karar, benzer şekilde anlaşmalı boşanma veya fiili birlikteliklerle usulsüz maaş alan binlerce kişi için emsal niteliği taşıyor. Yetkililer, haksız yere ödenen aylıkların tespiti halinde geriye dönük faiziyle birlikte tahsil edilmeye devam edileceğini hatırlatıyor.