Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz - Son Dakika
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Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Naci Görür\'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
16.07.2026 12:52
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir uyarı geldi. Sarsıntının meydana geldiği faya dikkat çeken Görür, Marmara Bölgesi'nin gerildiğini vurgulayarak, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 22.15 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer kabuğunun 13.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Ayvacık ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

"MARMARA BÖLGESİ GERİLİYOR"

Depremin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının teknik detaylarına ve bölge için ne anlama geldiğine dikkat çekti. Depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, sığ ve küçük bir sarsıntı yaşandığını ifade etti. Ancak bu hareketliliğin daha büyük bir tablonun parçası olduğunu vurgulayan ünlü yer bilimci, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney koluna işaret etti: "Bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

UYARILAR DİKKATE ALINMALI 

Görür'ün bu açıklaması, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depreme karşı hazırlıkların vakit kaybedilmeden hızlandırılması gerektiği yönündeki uyarıları bir kez daha gündeme taşıdı.

Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Şener Üşümezsoy

ŞENER ÜŞÜMEZ İSE KARŞI ÇIKIYOR 

Öte yandan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem olacağı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "8 büyüklüğünde deprem olması için ne gerekir diye bir kişi soru sormadı. 500 kilometrelik bir fayın kırılması gerekir. Peki, Marmara'nın uzunluğu ne kadar? 150 kilometre. 3 tane Marmara lazım" demişti. 

Marmara Bölgesi, Naci Görür, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • beratbursa37@gmail.com [email protected]:
    boş boş konuşuyorsun siz kimsiniz ya Rabb'im izin vermdeğdiği sürece olmaz insanlara korku pompalamayın çok bilmişler 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Albayrak Mustafa Albayrak:
    Naci bey Şener beyi dinliyo mu acaba? Saatlerce dinledim. İstanbul’da oturup da dinlememiş olanlara tavsiye ederim. istanbullu olarak İçim rahat 2 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Yine başladı,bu kahin oldu naci görür!!Ortada delil,bilgi,bulgu var mı???Astrologlar bile daha iyi bu naci den? 1 0 Yanıtla
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