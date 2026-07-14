Sapanca Gölü'nde Pamuksu Oluşum Tespit Edildi - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Pamuksu Oluşum Tespit Edildi

Sapanca Gölü\'nde Pamuksu Oluşum Tespit Edildi
14.07.2026 15:54
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Dalım ekipleri, göl tabanında pamuksu bir yapıyla karşılaştı; numuneler laboratuvara gönderildi.

SAPANCA Gölü'nde dalış yapan ekip, göl tabanında pamuksu bir oluşumun meydana geldiğini tespit etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, gölün dibinde oluşan pamuksu yapıdan numune aldı.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi açıklarında göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, dipteki pamuksu yapıdan numune aldı. Alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Gölde sık sık dalış yaptıklarını belirten dalgıç Haluk Mayhoş, benzer oluşumlara daha önce de rastladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 10 gün önce yaptığımız dalışta da bazı noktalarda görmüştük. Havaların ısınması ile birlikte bu tarz oluşumlar normal karşılanıyor. Ancak bu kadar artması göldeki oksijen seviyesini ve ekosistemdeki canlıları olumsuz etkileyebilir" dedi.

Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Pamuksu Oluşum Tespit Edildi - Son Dakika

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