Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu - Son Dakika
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Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

16.07.2026 12:38
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazileri otopark yapılmak üzere kamulaştırılan ancak yaklaşık 60 milyon liralık alacaklarını tahsil edemeyen 20 vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesinde haciz kararı uygulandı. Mahkeme kararının ardından gece yarısı belediyeye giden alacaklı avukatı, üst düzey yöneticiler tarafından makam aracı olarak kullanılan 7 milyon lira değerindeki 3 lüks aracı polis gözetiminde haczettirerek yediemin otoparkına çektirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamulaştırılan arazilerinin bedellerini yıllardır alamayan 20 vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesi hacizle sonuçlandı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen alacaklı avukatı, gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonla Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracını haczettirerek yediemin otoparkına çektirdi.

60 MİLYON LİRALIK ALACAĞA KARŞI HACİZ İŞLEMİ

Manavgat Belediyesi tarafından mülkleri otopark yapılmak üzere kamulaştırılan ancak ödemelerini alamayan 20 vatandaş, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın vatandaşlar lehine sonuçlanmasının ardından, belediyenin borcunu ödememesi üzerine icra takibi başlatıldı. Alacak miktarının yaklaşık 60 milyon lirayı bulması üzerine, hak sahiplerinin avukatı Emre Erdoğan emniyet güçleriyle birlikte Manavgat Belediyesi'nde haciz işlemi gerçekleştirdi.

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

MAKAM ARAÇLARI GECE YARISI GÖTÜRÜLDÜ

Gece yarısı gerçekleştirilen haciz işleminde, Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı toplam 7 milyon lira değerindeki 3 lüks araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde çekicilere yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'nda haczedilen bir diğer makam aracının ise kapalı otoparkta kilitli olması nedeniyle o an için otoparktan çıkarılamadığı öğrenildi.

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

"MÜVEKKİLLERİMİN ALACAĞI 60 MİLYON LİRA" 

Süreci yöneten Avukat Emre Erdoğan, haciz işleminin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. Ne var ki belediye bugüne kadar bu bedelleri ödemedi. Müvekkillerim adına açtığımız dava karara bağlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda bu haciz işlemini gerçekleştiriyoruz. Alacağımız yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an tahmini değeri 7 milyon lira olan 3 makam aracı yediemine çekildi, kapalı otoparktaki bir araca ise şu an için ulaşılamadı."

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    megane mı lüks araç 2 0 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Nasıl bir araziymiş bu ki. Daha 60 milyon alacak kalmış 0 0 Yanıtla
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