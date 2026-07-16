Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamulaştırılan arazilerinin bedellerini yıllardır alamayan 20 vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesi hacizle sonuçlandı. Mahkeme kararının ardından harekete geçen alacaklı avukatı, gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonla Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin kullandığı 3 makam aracını haczettirerek yediemin otoparkına çektirdi.

60 MİLYON LİRALIK ALACAĞA KARŞI HACİZ İŞLEMİ

Manavgat Belediyesi tarafından mülkleri otopark yapılmak üzere kamulaştırılan ancak ödemelerini alamayan 20 vatandaş, haklarını aramak için yargıya başvurdu. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın vatandaşlar lehine sonuçlanmasının ardından, belediyenin borcunu ödememesi üzerine icra takibi başlatıldı. Alacak miktarının yaklaşık 60 milyon lirayı bulması üzerine, hak sahiplerinin avukatı Emre Erdoğan emniyet güçleriyle birlikte Manavgat Belediyesi'nde haciz işlemi gerçekleştirdi.

MAKAM ARAÇLARI GECE YARISI GÖTÜRÜLDÜ

Gece yarısı gerçekleştirilen haciz işleminde, Manavgat Belediyesi üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullandığı toplam 7 milyon lira değerindeki 3 lüks araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde çekicilere yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. Side Hizmet Binası'nda haczedilen bir diğer makam aracının ise kapalı otoparkta kilitli olması nedeniyle o an için otoparktan çıkarılamadığı öğrenildi.

"MÜVEKKİLLERİMİN ALACAĞI 60 MİLYON LİRA"

Süreci yöneten Avukat Emre Erdoğan, haciz işleminin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "20 dolayında müvekkilimin mülkleri otopark olarak kullanılmak üzere Manavgat Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştı. Ne var ki belediye bugüne kadar bu bedelleri ödemedi. Müvekkillerim adına açtığımız dava karara bağlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda bu haciz işlemini gerçekleştiriyoruz. Alacağımız yaklaşık 60 milyon liradır. Şu an tahmini değeri 7 milyon lira olan 3 makam aracı yediemine çekildi, kapalı otoparktaki bir araca ise şu an için ulaşılamadı."