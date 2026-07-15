Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

Tüm yurtta vatandaşlardan büyük ilgi gören Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, makinelerin içi ilk kez görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşlar tarafından hazneye atılan şişelerin arka planda nasıl ayrıştırıldığı ve depolandığı saniye saniye yer aldı.

ŞİŞELER İÇERİDE BÖYLE AYRIŞTIRILIYOR

Kısa sürede yoğun ilgi gören görüntülerde, depozito iade makinesinin iç mekanizması gözler önüne serildi. Videoda, iade edilen boş ambalajların makinenin içindeki akıllı sistem tarafından nasıl algılandığı, türlerine göre nasıl kategorize edildiği ve düzenli bir şekilde depolama alanına nasıl aktarıldığı kaydedildi.

10 GÜNDE TOPLAM 18 MİLYON AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM ZİNCİRİNE KAZANDIRILDI

Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke için de örnek bir geri dönüşüm modeli olarak gösterilmişti.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem, kısa sürede büyük bir çevre seferberliğine dönüştü.

Resmi verilere göre, uygulamanın başladığı ilk 10 günlük süreçte ülke genelinde toplam 18 milyon 775 bin 861 ambalaj başarıyla toplanarak geri dönüşüm zincirine kazandırıldı.