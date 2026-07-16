Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerini anmak ve milli irade destanını bir kez daha vurgulamak amacıyla meydanlara döküldü. Gün boyu süren anma etkinliklerinin ardından, gece yarısı tüm yurtta anlamlı bir birliktelik yaşandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, darbe girişimi sırasında milletin direniş ruhunu diri tutan selalar, 10. yıl dönümünde de aynı saatte yankılandı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tam saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu.
Okunan selaların ardından, tarihi gecenin anısına camilerin minare ışıkları (şerefeler) sabah namazına kadar açık bırakılacak. Alınan karar doğrultusunda, il ve ilçe merkezlerindeki ana camiler ile anma etkinliklerinin düzenlendiği meydanlara yakın olan camiler, gece boyunca vatandaşların ibadeti ve ziyareti için açık tutulacak.
Son Dakika › 15 Temmuz › 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu - Son Dakika
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