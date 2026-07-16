DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
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DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

16.07.2026 12:15
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DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

DEM Parti heyeti ile MHP Lideri Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

İMRALI İLE GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.

DEM PARTİ, AK PARTİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile de dün bir araya gelmişti.

Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtildi. DEM Parti, TBMM tatile girmeden, sürece ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması yönündeki beklentisini sürdürürken, görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve Meclis takviminin de değerlendirilmesi bekleniyordu. Pervin Buldan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" demişti.

Görüşme, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşmişti. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    nasıl ülkücü ve milliyetçiler lideriniz den memnunsunuzdur herhalde 0 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Çayı DEMlemiş mi Bahçeli ayıp olmasın sonra. 0 1 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Artık aynı çatı altında toplanın yeter bu kadar ayrılık 0 1 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    inş ölmezsin seni böyle görmek daha zevkli 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
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