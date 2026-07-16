Trump, dünya kupası finaline katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası final maçına katılacak.

ŞAMPİYON TAKIMA KUPASINI VERECEK

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Trump, İspanya ile Arjantin arasındaki dev mücadelenin ardından şampiyon olan takımın kaptanına kupayı bizzat takdim edecek. Trump’ın kupa töreni boyunca podyumda kalması ve kutlamalara eşlik etmesi bekleniyor.

DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin 19 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak maç ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan East Rutherford kentindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.