İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü - Son Dakika
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İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü

İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
16.07.2026 00:14
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili gelinen aşama ve TBMM bu ay sonunda tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunun ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetinin, bugün TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz programlarına katıldıktan sonra Meclis'ten ayrılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile akşam saatlerinde görüştüğü öğrenildi.

TBMM TATİLE GİRMEDEN ÇERÇEVE YASANIN ÇIKARILMASI KONUSU ELE ALINDI

Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve TBMM bu ay sonunda tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunun ele alındığı belirtildi.

DEM Partili kaynaklar görüşmeyi doğrularken, yeri ve içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN “MECLİS’İN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de son grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclis’in takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da "Terörsüz Türkiye" ile ilgili yasal düzenlemenin TBMM tatile girmeden görüşülmesinin planlandığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü - Son Dakika

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