İlyas Yalçıntaş Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlyas Yalçıntaş Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İlyas Yalçıntaş Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı
16.07.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 24 isim gözaltı kararı verildi Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği belirtildi.

8 işim gözaltına alındı

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy,Ateş İnce,Şefik Ömer Dolman,Aybüke Aldere,Ayşe Nur Balcı,İrem Haznedar,Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Yalçıntaş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlyas Yalçıntaş Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Trump’tan İran’a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı

07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:32
Levent Üzümcü gözaltına alındı
Levent Üzümcü gözaltına alındı
07:19
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
04:02
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 08:46:26. #7.13#
SON DAKİKA: İlyas Yalçıntaş Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.