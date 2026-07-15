Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanan Hüseyin Can Güner, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güner'in, hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklanmış olması nedeniyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ANKARA İLİ ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN CAN GÜNER’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER,

Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."