Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 şüpheli hakkında karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 24 İSİM TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu şüphelilerden 24'ünün tutuklanmasına karar verildi. Geriye kalan 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.