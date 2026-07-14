Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak - Son Dakika
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Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

14.07.2026 15:37
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Mario Lemina'nın yeni sözleşme durumu hakkında konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı’na gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

''EN ZORU EN SON SENEYDİ''

Okan Buruk, yaşadığı 4 şampiyonluğun arasında en zorunun hangisi olduğuyla ilgili gelen soruya cevap vererek, ''Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu.''

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

''1-2 GÜN İÇERİSİNDE İMZAYI ATACAK''

Mario Lemina'nın transfer süreci hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı." ifadelerini kullandı.

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

''ÇOK FAZLA TALİP VAR''

Singo'ya talip olan takımların fazlalığına dikkat çeken başarılı hoca Okan Buruk, ''Singo iyi bir oyuncu. Beğendiğimiz, istediğim bir oyuncu. O profilde bulabileceğimiz önemli oyunculardan biri. Çok fazla isteyeni var, talip olan çok fazla takım da var. Dünya Kupası’nda sakatlanmadan devam etse onun için farklı bir gelişim olabilirdi. Ondan memnunuz. Onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.'' sözlerini sarf etti. 

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak - Son Dakika
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