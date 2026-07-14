Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldüren sanık: Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim - Son Dakika
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Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldüren sanık: Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim

Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldüren sanık: Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim
14.07.2026 10:48  Güncelleme: 10:50
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Bursa'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldüren Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına başlandı. Tan, 'Amacım öldürmek değildi' derken mahkeme her iki sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

BURSA'da tartıştığı Hamdullah Yaman'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren Maşallah Tan (20) ile Mücahit Sertkaya'nın (20) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Tan, "Amacım öldürmek değildi. Arbede sırasında bıçak elimden düştü. Bıçağı yerden alıp panikle savurdum. Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Maşallah Tan'ın tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde bulunan Sertkaya'nın ise tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay, 22 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar Parkı'nda oturan Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya ile o sırada motosikletiyle geçen Hamdullah Yaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Tan, Yaman'ı boğazından bıçakladı. Hamdullah Yaman kanlar içinde yere yığılırken, yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah Tan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mücahit Sertkaya'yı gözaltına alırken, kaçan Maşallah Tan polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tan tutuklandı, Mücahit Sertkaya'ya ise ev hapsi cezası verildi.

MÜEBBET İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Hamdullah Yaman'ın eşi Mariye Yaman, ağabeyi Emre Yaman, babası Ahmet Yaman ve taraf avukatları katıldı.

'BIÇAĞI SALLARKEN BOĞAZINA GELİR DİYE DÜŞÜNMEDİM'

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Maşallah Tan, olay günü Mücahit Sertkaya ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Olay günü arkadaşım Mücahit ile alkol alıp parkta oturuyorduk. Bu sırada Hamdullah'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan arkadaşım K.E.'yi görüp selam verdim. O da bana, ismimin kısaltılmış hali olan 'Maşo' diyerek selam verdi. Bu sırada motosikleti kullanan Hamdullah acelelerini olduğunu söyleyerek bana küfredip, itekledikten sonra yoluna devam etmek istedi. Aramızda yaşanan tartışma arbedeye dönünce bıçağımı çıkardım. Elimdeki bıçak yere düştü. Alıp panik halinde rastgele sallayınca bıçak boğazına isabet etti. Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim. Amacım onu öldürmek değildi. Bıçağı sallarken boğazına gelir diye düşünmediğim için müdahale etmedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım, bıçağı da dere kenarına attım" diye konuştu.

Hamdullah Yaman'ın öldüğünü öğrenince polis ekiplerine teslim olduğunu belirten Tan, "Diğer sanık Mücahit Sertkaya, kavga sırasında bizi ayırmaya çalışıyordu. Mücahit Sertkaya bu olaya müdahil değildir. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SALONUNDA ÇIKARILDILAR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının gösterilmesi üzerine maktulün babası ve ağabeyi, sanığa tepki gösterdi. Olay anının görüntülerini izleyen ağabey Emre Yaman sanığa dönerek "Seni öldüreceğim" deyince, babasıyla birlikte mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

'TAMPON YAPIP, 112'Yİ ARADIM'

Kendisinin olaya müdahil olmadığını söyleyen Mücahit Sertkaya ise kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia ederek, "Ben önden giderken, Maşallah da arkadan geliyordu. Arkama baktığımda Maşallah kavga ediyordu. Ben tarafları ayırmaya çalıştım. Hamdullah Yaman ve K.E.'yi uzaklaştırdım. Sonrasında Hamdullah tekrar geldi. Onu sakinleştirirken, elimle omzuna vurdum. O da bana vurdu. Maşallah saldırınca, Hamdullah'ı korumak amacıyla çektim. Maşallah'ın elinde bıçak olduğunu görmedim. Bu sırada üçümüz birlikte yere düştük. Ben ayırmaya devam ettim. Bu sırada Hamdullah ve Maşallah kanala düştü. Ben elimde kan olduğunu görünce Hamdullah'ın bıçaklandığını anladım. Maşallah'a, 'Ne yaptın' dedim. Bunun üzerine Maşallah uzaklaştı. Ben tampon yaptım ve 112'yi aradım. Olayla ilgili dahlim yoktur. Ben ayırmak için müdahale ettim" dedi.

'PARKA GELDİĞİMDE EŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM'

Her iki sanıktan da şikayetçi olduğunu söyleyen maktulün eşi Mariye Yaman ise eşinin yaralandığını, parkta kavgaya karıştığını duyduktan sonra öğrendiğini belirterek, "Parka gittiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben sanıkları ilk defa görüyorum. Eşimin de husumeti yoktu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

EV HAPSİNDEKİ SANIK DA TUTUKLANDI

Taraf avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, Maşallah Tan'ın tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde bulunan Mücahit Sertkaya'nın ise tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Bursa, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldüren sanık: Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim - Son Dakika

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