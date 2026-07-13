Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama - Son Dakika
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Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama

Trossard\'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama
13.07.2026 17:18
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard için menajeri Dirk Hebel'den yeni bir açıklama geldi. Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard için menajeri Dirk Hebel'den önemli bir açıklama geldi. Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği doğrulandı. 

''HENÜZ BİR KARAR VERİLMİŞ DEĞİL''

Sky DE'ye konuşan menajer Dirk Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." dedi. 

''ÖNÜNDE BİRÇOK SEÇENEK BULUNUYOR''

Hebel, Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceğini belirterek, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." sözlerini sarf etti. 

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. 

Arsenal FC, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama - Son Dakika

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