Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

15.07.2026 08:58
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Hatay'ın Antakya ilçesinde demir borunun içine düşerek mahsur kalan kirpi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 1,5 metre derinlikte sıkışan kirpi, borunun kesilmesiyle sağ salim çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da demir borunun içine düşerek mahsur kalan kirpi, 1 buçuk metre derinlikten itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR DUYARSIZ KALMADI

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde demir borunun içinde mahsur kalan kirpiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

1 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte olduğu tespit edilen kirpi, grup amirliği ekiplerinin 1 saat süren demir boruyu kesmesiyle kurtarıldı.

ALKIŞLARLA DOĞAYA SALINDI

Ekiplerin sabırlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarılan kirpi, vatandaşların alkışları arasında doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, İtfaiye, Antakya, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

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