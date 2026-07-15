Hatay'da demir borunun içine düşerek mahsur kalan kirpi, 1 buçuk metre derinlikten itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde demir borunun içinde mahsur kalan kirpiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte olduğu tespit edilen kirpi, grup amirliği ekiplerinin 1 saat süren demir boruyu kesmesiyle kurtarıldı.
Ekiplerin sabırlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarılan kirpi, vatandaşların alkışları arasında doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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