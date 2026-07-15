Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray\'da Icardi ile yollar ayrıldı
15.07.2026 22:57
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Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Sözleşmesi biten Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, efsane topçusu için veda videosu yayınladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği bitti. 4 sezon Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü ile yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüp yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HER GALATASARAYLININ GÖNLÜNDE TAHT KURDUN"

"Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz."

Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı




Arjantinli golcünün Galatasaray formasıyla istatistiği şu şekilde: 

  • 77 gol
  • 25 asist
  • 6 kupa
  • Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu

Mauro Icardi, Galatasaray, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hakandinc711@icloud.com [email protected]:
    canı sağolsun bir döneme damga vurdu fenerlilerin beşiktaşlıların çocuklarını Galatasaraylı yaptı gitti Teşekürler Emanuel mauro İCARDİ???????? 8 6 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Geç kalınmış bir karar ama zararın neresinden dönersen kardır. 3 4 Yanıtla
  • skahraman1963@gmail.com [email protected]:
    herkes için hayırlı olsun inşallah biz senden memnunuz ıcardi yolun ve bahtın açık olsun Galatasarayımıza çok şeyler kattın teşekkürler 5 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    karaktersiz..bak milli takım bile kabul etmedi bunu 2 3 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    artık cincon kaç 20 sene daha bekler kim bilir , dikiş tutmaz cincon artık..... 0 1 Yanıtla
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