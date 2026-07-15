Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı - Son Dakika
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Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

15.07.2026 12:42
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Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent’in, savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı. Yüz milyonlarca lirayla bahis oynadığı iddiaları ve asistanı ile kardeşinin hesaplarındaki akıl almaz para trafiğine rağmen ne bir evi ne de bir arabası olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve bugün 22 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen şarkıcı Haluk Levent’in savcılık ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı.

Haluk Levent’in hem asistanının hem de kardeşinin hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık para hareketine rağmen, savcıya üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulü ya da aracı bulunmadığını söylemesi dikkat çekti.

Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

"ÜZERİME KAYITLI HİÇBİR ŞEY YOK"

Haluk Levent, savcının “Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz” sorusuna, “Üzerime kayıtlı hiçbir şey yoktur” şeklide yanıt verdi.

Üzerinde kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğu ya da kullanımında olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarını beyan etmesi istenen Levent, üzerine kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğu ya da kullanımında olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlığı olmadığını beyan etti.

ŞİFRESİNİ VERMEDİĞİ TELEFONLARIN NUMARALARINI DA HATIRLAMIYORMUŞ

Gözaltına alındığında üzerinde 4 adet cep telefonu bulunan Haluk Levent, emniyette bu telefonların şifresini vermemişti.

Savcılık sorgusunda bu zamana kadar kendi adına veya başkası adına kayıtlı olup da kullandığı telefon numaraları sorulan Levent, üzerine kayıtlı olan telefon numaralarının hiçbiri hatırlamadığını söyledi.

Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

BU ZAMANA KADAR ÇALIŞTIĞI YERLERİ DE HATIRLAMADI

Bu zamana kadar SGK’lı ve SGK’sız olarak nerelerde çalıştığı sorulan Haluk Levent, savcının bu sorusuna da “Şu anda hiçbirini hatırlamıyorum” diye yanıt verdi. 1998 yılında Adana’da birkaç yıl maaşlı olarak çalıştığını söyleyen Levent, sonrasında müzisyenliğe başladığı için maaşlı olarak bir yerde çalışmadığını kaydetti.

ORTAK OLDUĞU FİRMALAR SORULDU

Savcı, Haluk Levent’e üzerine kayıtlı herhangi bir firma veya iş yeri olup olmadığını sorarak, varsa bunların faaliyetlerini açıklamasını istedi.

Haluk Levent, “Risus Organizasyon Ltd. Şti. ünvanlı firmada gayri resmi olarak ortağıyım. Resmiyette sahibi Zafer Yay isimli şahıstır. Henüz kar etmediği için bir kazancım olmadı. Bu firma organizasyon ve müzik alanında faaliyet göstermektedir. Başkaca sahibi, ortağı olduğum müdürlüğünü yaptığım, gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğum firma veya işyeri yoktur” diye yanıt verdi.

Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı

ASİSTANININ HESABINI KENDİSİ YÖNETİYOR

Banka hesapları, kredi kartları ve borsa araçları sorulan Levent, asistanı Yeliz Kaya’nın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank bankalarında bulunan hesapları kendisinin yönettiğini, konserler sonucunda kazandığı paraların bu hesaplara yattığını ve paraları kendisinin kullandığını ifade etti.

Zafer Yay adına kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu söyleyen Haluk Levent, geçmişte adına kayıtlı olan Halkbankasına ait bir adet kredi kartı olduğunu ancak şu anda kapalı bulunduğunu, kredi kartı ise kullanmadığını beyan etti.

Kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği ile ilgili kendisine sorular yöneltilen Haluk Levent, Ahbap Derneği çalışanları adına herhangi bir çek düzenlenmediği, diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verildiğini, mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacağını ancak bunun detaylarını mahkemede açıklayacağını söyledi.

DEPREM DÖNEMİNDE 4.3 MİLYAR TL BAĞIŞ

Levent, ifadesinde Ahbap derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından yurtiçi ve yurtdışı olarak dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığını da açıkladı.

Haluk Levent, Ahbap Derneği’ne 2023 yılındaki 6 Şubat depremleri döneminde 4 milyar 3 milyon lira bağış geldiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Haluk Levent, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent’in ne evi ne de arabası varmış! Savcının sorularına verdiği cevaplar kafa karıştırdı - Son Dakika

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