Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Nilüfer ve Reha Muhtar\'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi
14.07.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu uzun süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Reha muhtar'ın geçtiğimiz ay hayatını kaybetmesinin gölgesinde buruk bir mutluluk yaşayan çiftin düğün karelerini paylaşan sanatçı Nilüfer, "Çok mutlu olun yavrularım..." sözleriyle duygusal bir tebrik mesajı yayınladı.

Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer ile 3 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı Yumlu'dan güzel bir haber geldi. Ayşe Nazlı Yumlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

SADE BİR TÖRENLE "EVET" DEDİLER

Geçtiğimiz ay babası Reha Muhtar’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ayşe Nazlı Yumlu ile Batuhan Yağlıoğlu, şatafattan uzak, oldukça sade bir tören tercih etti. Çiftin nikahına yalnızca aileleri ve en yakın dostları katıldı. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluk kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

NİLÜFER’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "ÇOK MUTLU OLUN YAVRULARIM..."

Kızının bu özel gününde yanında olan ünlü sanatçı Nilüfer, nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nilüfer, paylaştığı fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü:

"Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun..."

Nilüfer’in bu içten ve duygusal paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim de genç çifte tebrik yorumları yağdırdı.

Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Reha Muhtar, Ayşe Nazlı, Magazin, Nilüfer, Son Dakika

Son Dakika Nilüfer Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi
“Çöp dökme“ kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı "Çöp dökme" kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
Türkiye’de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 20:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.