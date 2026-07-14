114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan İzmir'in 114 yıllık köklü temsilcisi Karşıyaka'nın Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un bonservisinden yüzde 10 pay alma hakkı bulunan genç oyuncunun yetiştiği amatör Pınargücü, yeşil-kırmızılılara jest yaptı.

1 MİLYON 675 BİN LİRALIK JEST

Adem geçen yıl aralık ayında profesyonel yapılırken iki kulüp arasındaki anlaşma gereği 500 bin euro bonservis bedelinin yüzde 10'u olan 50 bin euro alma hakkı bulunan Pınargücü yönetimi, Karşıyaka yönetiminin temasları sonrası hakkının büyük kısmından feragat etti. Adem için Fenerbahçe’nin Karşıyaka'ya ödediği bonservisten yaklaşık 2 milyon 675 bin TL gelir elde etmesi beklenen Pınargücü büyük bir jest yaparak 1 milyon 675 bin TL’yi sildi.

Amatör kulüp Pınargücü, 3'üncü Ligde 9’uncu sezonunu geçirecek Karşıyaka’ya destek olmak için yüzde 10 pay yerine 1 milyon TL almayı kabul etti. Yapılan zirve sonrası taraflar el sıkıştı. Geliri olmayan Pınargücü, İzmir temsilcisine desteğiyle örnek oldu. Adem'in yanı sıra yine Karşıyaka'da forma giyen kuzeni Berat'ı da yetiştiren Pınargücü yönetimiyle Karşıyaka yönetimi, yeşil-kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde buluşarak el sıkıştı. Karşıyaka'dan Futbol Şube Yöneticisi Murat Cansız, Sportif Direktör Volkan Özcan, Pınargücü Başkanı Rasim Çifçier ile Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu'nun görüşmesi sonrası iki kulüp arasında dostluk ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceği açıklandı.

TRANSFERDE VEYSEL KARANİ İDDİASI

Transfer yasağını kaldırmaya çalışırken bir yandan da takviye arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın bonservisi Alanyaspor'da olup geçen sezon kiralık olarak Kütahyaspor'da forma giyen Veysel Karani Ünal'ı listeye aldığı iddia edildi. Kariyerinde Alanya'dan kiralık olarak Giresunspor, Afyonspor, Alanya 1221, Esenler Erokspor, İzmir Çoruhlu FK, Ayvalıkgücü, Turgutluspor, 1461 Trabzon'da oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Kütahya'da şampiyonluk yaşadı. Kaf-Kaf, Veysel Karani'yi geçen sezon başında da istemişti. Öte yandan şube yapılanmasını sürdüren Karşıyaka'da Yelken şubede başkanlık görevine Eray Zünbül, teniste ise Rıfat Tekbaş atandı.