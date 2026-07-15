Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı - Son Dakika
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Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

15.07.2026 14:33
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yönelik sarf ettiği sözler büyük bir arbedeye yol açtı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın "İşkembe-i kübradan gazi olunmuyor" diyerek çok sert tepki gösterdiği ve su şişelerinin fırlatıldığı oturumda, özür talebi karşılık bulmayan CHP grubu salonu terk edince meclis toplantısı ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumu, tarihi ve siyasi bir polemikle adeta savaş alanına döndü. AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yönelik sarf ettiği sözler meclisi karıştırdı. Su şişelerinin havada uçuştuğu kavgada, CHP grubu özür dilenmeyince salonu terk etti, meclis ertelendi.

"KURTULUŞ SAVAŞI" ÇIKIŞI FİTİLİ ATEŞLEDİ 

Gerginlik, CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut’un Milli Mücadele’ye atıfla yaptığı, "Kurtuluş Savaşı neden Kurtuluş biliyor musunuz? Yurt dışı başkentlerinden emir ve talimat almaktan kurtulmaktır" açıklamasıyla başladı.

"İSMET İNÖNÜ, EŞİNİ VENİZELOS'UN KOLUNA TAKMADI MI?"

Bu sözlere yanıt vermek üzere kürsüye çıkan AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın’ın, Cumhuriyetin kurucu kadrolarından İsmet İnönü’yü hedef alan şu ifadeleri mecliste tansiyonu bir anda zirveye çıkardı: "Yunanistan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles, Bursa işgalinde Osman Gazi Türbesi’ne gidip fotoğraf bile çektirmiş, bu küstahlığı yapmıştı. Fakat aradan geçen birkaç sene sonra, ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?.. Taktı mı, takmadı mı?"

SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Aydın'ın bu iddiaları üzerine salonda büyük bir arbede yaşandı. CHP'li üyelerden birinin AK Parti'li Aydın’a doğru su şişesi fırlattığı görülürken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç sırasından doğrularak çok sert bir tepki gösterdi. Dalgıç, şu ifadelerle meclis kürsüsünün kirletilmemesi gerektiğini vurguladı: "Burayı kirletmeyin. İsmet İnönü buranın konusu mu? İsmet İnönü gerçek gazidir. Kerameti kendinden menkul gazi değildir İsmet İnönü. Kendine gazi demekle gazi olunmuyor. Adam vatanı için savaşmış. İşkembe-i kübradan gazi olunmuyor. Başka bir grup sözcüsü bulun kendinize. Burası öyle bir yer değil."

ÖZÜR GELMEYİNCE MECLİSİ TERK ETTİLER

Sözlü sataşmaların ve fiziki müdahale girişimlerinin ardından oturuma zorunlu bir ara verildi. Aranın ardından yeniden toplanan mecliste CHP grubu, AK Parti'li Aydın'ın tarihi şahsiyetlere yönelik bu ithamları nedeniyle özür dilemesini talep etti. Ancak Meclis Başkan Vekili Şahin Biba'nın, "Kimse kimseden bir beklenti içerisinde olmasın. Bu meclis çok şey gördü, çok hakaretler işitti ama kimse kimseden özür dilemedi" açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. Bu sözler üzerine CHP grubu topluca salonu terk etti. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması ve gerginliğin yatışmaması üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Deniz Dalgıç, İsmet İnönü, Politika, AK Parti, Mudanya, Sözler, Güncel, Aydın, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
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