TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor - Son Dakika
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TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor

15.07.2026 15:48
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla, milli iradenin sembolü TBMM çatısı altında 15 Temmuz Anma Töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. "Esarete boyun eğmeyeceğimizi 15 Temmuz'da gösterdik" diyen Erdoğan, "FETÖ tehlikesi hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı gerçekleştiriliyor.

ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

TBMM çatısı altında düzenlenen program, saat 12.30'da TBMM Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakıldı.

TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor

Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜRSÜDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmak üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Anma Töreni'nin yapılacağı salona geçti. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından, Erdoğan katılımcılara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 10. seneidevriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve millî iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatm-i şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekânını inşallah cennet eylesin diyorum.

"HER BİR KARDEŞİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Yine burada, o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor - Son Dakika

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