Türkiye'nin en ünlü sokak lezzetleri zincirlerinden birinin sahibi olan ve sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen "Midyeci Ahmet" (Ahmet Çiçek), bu kez özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Uzun süredir bekar olduğunu belirten ünlü işletmeci, evlenmek istediğini ilan ederek kriterlerini tek tek sıraladı.
Sosyal medya hesabından samimi bir video paylaşan Midyeci Ahmet, evlilik konusunda son derece ciddi olduğunu vurguladı. Tanışmak için modern flört yöntemlerini veya gece hayatını tercih etmediğini belirten ünlü isim, taliplerini doğrudan sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmaya davet etti.
En büyük arzusunun yeniden sıcak bir yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak olduğunu vurgulayan Midyeci Ahmet, evlenmek istediği kadınla ilgili kriterleri şöyle sıraladı;
Popüler isimlerin aksine evlilik sözleşmelerine karşı olduğunu belirten Midyeci Ahmet, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bende katı kurallar ya da sözleşmeler yok. Normal, temiz bir insanla evlenmek istiyorum. Henüz 46 yaşındayım ve düzenli bir aile hayatı özlemi çekiyorum."
Midyeci Ahmet'in sosyal medyada adeta bir "evlilik ilanı" niteliği taşıyan bu samimi ve sıra dışı çağrısı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Son Dakika › Magazin › Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte istediği kadında aradığı şartlar - Son Dakika
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