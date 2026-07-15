Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Işık Gösterisi - Son Dakika
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Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Işık Gösterisi

15.07.2026 22:09
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İstanbul'daki Galata Kulesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla dijital sanat, ışık ve ses teknolojileriyle hazırlanan 5 dakika 30 saniyelik etkileyici bir görsel gösteri sunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi" yapıldı. 5 dakika 30 saniye süren gösteride, dijital sanat, ışık ve ses teknolojileriyle 15 Temmuz ruhunu yansıtan etkileyici bir görsel sunulurken, o anlar dron kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Mapping Gösterisi", İstanbul'un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi. Programda Türk tarihinin köklü mirasından 15 Temmuz gecesinin unutulmaz anlarına uzanan özel sunum yapıldı.

Yaklaşık 5 dakika 30 saniye süren gösteride, tarihi Galata Kulesi'nin mimari dokusuna özel olarak hazırlanan üç boyutlu ışık haritalama gösterisinde 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan kahramanlık destanı sunuldu. 15 Temmuz'un hafızalarda bıraktığı izlerin dijital dünyada yeniden canlandırıldığı gösteride şehitlerin fotoğrafları da yansıtıldı. Gösteride ayrıca demokrasi bilincinin, milli birlik ruhunun ve şehitlerin fedakarlığının yaşatılması ve aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedeflendi. Öte yandan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteri dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Işık Gösterisi - Son Dakika

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