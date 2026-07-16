Elazığ\'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre, saat 22.52'deki deprem yerin 11,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.
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