Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ\'da 4 büyüklüğünde deprem
16.07.2026 23:00
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,47 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre, saat 22.52'deki deprem yerin 11,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Diyarbakır, Adıyaman, 3. Sayfa, Tunceli, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Deprem, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nezih Namaz Nezih Namaz:
    Allah korusun . kimsenin burnu kanamasın inşallah 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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