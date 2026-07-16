Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika
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Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü

16.07.2026 22:43
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Genel merkez önünde gazetecilere konuşan Arif Güran, "Birkaç gün önce randevu talep etmiştik sağ olsun kabul etti." dedi.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ne geldi. Güran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE RANDEVU TALEP ETMİŞTİK"

Serbestiyet'in haberine göre genel merkez binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, "Birkaç gün önce randevu talep etmiştik, sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Bu zor süreçte yanımızda duran ve acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.[6:47 PM]Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Narin Güran Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika

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