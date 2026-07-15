TBMM\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı sergileri açıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 15 Temmuz temalı sergilerin açılışını yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Meclis Şeref Holü'nde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılında özel olarak oluşturulan sergilerin açılışında konuşan Kurtulmuş, Türkiye yakın tarihinin en zor gecesinin 15 Temmuz gecesi olduğunu söyledi.

TBMM'nin çatısı altında, 15 Temmuz gecesi bombalan alanın hemen yanında böylesine önemli sergilerin açılışında bir arada olmanın anlamlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak 15 Temmuz ihanetini asla unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, "Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklali ve istikbaline kasteden bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için mücadelemizi müştereken vereceğiz." dedi.

Sergilerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, "İnşallah bu sergi, hatıralarımızın diri kalmasına vesile olur. Acımızı asla unutmamaya vesile olur. 15 Temmuz hain işgal teşebbüsüne karşı millet olarak hep uyanık olmamıza vesile olur." ifadesini kullandı.

TBMM Şeref Holü'nde 3 sergi

TBMM Şeref Holü'nde ziyaret edilebilecek "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", TBMM'nin 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelligahı olarak üstlendiği tarihi rolü ve milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını yansıtan içerikleri vatandaşlarla buluşturuyor. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan dijital gösterimler, Gazi Meclis'in bombalanmasına rağmen çalışmalarını sürdürmekteki kararlı duruşu görsel anlatımlarla ziyaretçilere aktarıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Sergisi"nde şehit yakınları ve gazilerin eserleri yer alıyor.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temalı "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nde ise 15 Temmuz gecesine odaklanan 34 gazetenin birinci sayfası bulunuyor.