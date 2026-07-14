Siverek'te İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Siverek'te İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Siverek\'te İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
14.07.2026 20:55
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat asansörünün halatı koptu, 2 işçi düşerek öldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesinde boya yapan işçileri taşıyan inşaat asansörünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın dış cephe boyasını yapan işçilerin bulunduğu inşaat asansörünün halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Yaklaşık 5'inci kattan zemine düşen asansörde bulunan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ile Muhammed Kızılkan (19) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te İnşaat Kazası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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