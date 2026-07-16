Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın bulunduğu 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

12 ÜNLÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINDAKİ ÜNLÜLERDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

4-Ateş İnce (Gözaltında)

5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)

6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

7-Aybüke Albere (Gözaltında)

8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

9-İrem Haznedar (Gözaltında)

10-Orhan Yıldız (Gözaltında)

11-Burak Çelik

12-Volkan Büyükhanlı

13-Büşra Tatar

14-Cenk Çöteli

15-Feyza Cihan

16-Asude Mercan

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu