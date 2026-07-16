AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu - Son Dakika
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AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

16.07.2026 16:27
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AHBAP Derneği’nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin malvarlıklarına sulh ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında Çiğdem Acil ve Ceyda Köse'nin de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturmanın yankıları sürerken AHBAP Derneği’nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin malvarlıklarına sulh ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

HALUK LEVENT'TEN YENİ GÖRÜNTÜ 

Tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.

AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

ÇORLU'DAKİ CEZAEVİNE KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu - Son Dakika
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