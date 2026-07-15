15 Temmuz'da Boğaz'da 253 tekneli kortej - Son Dakika
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15 Temmuz'da Boğaz'da 253 tekneli kortej

15 Temmuz\'da Boğaz\'da 253 tekneli kortej
15.07.2026 18:32
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda 253 teknelik kortej düzenlendi. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik gemileri su selamı yaparken, vatandaşlar Türk bayraklarıyla anı izledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul'da çeşitli programlar düzenleniyor. İstanbul Boğazı'na açılan tekneler de 15 Temmuz şehitleri için kortej oluşturdu. 253 tekne şehitler için Boğaz'a açıldı.

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, İstanbul Boğazı'nda tekneler şehitler için kortej oluşurdu. 253 tekneden oluşan kortejde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın gemileri ve botları da yer aldı. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenliğe bağlı gemiler, boğazı geçtikleri sırada su selamı gösterisi de yaptı. O anları vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da Boğaz'da 253 tekneli kortej - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da Boğaz'da 253 tekneli kortej - Son Dakika
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