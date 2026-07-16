Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim - Son Dakika
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Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

16.07.2026 14:28
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in, aynı soruşturmada tutuklanan şüpheli 4 çocuk annesi Nurdan Eriş ile 2018'de İsviçre'de evlendiği ve Eriş'e şirketlerini sattırarak parasını aldığı, serbest bırakılan şüpheli Sevda Kurt'u ise evlilik vaadiyle kandırarak tüm birikimini aldığı ortaya çıktı. Kurt, Levent'in evli olduğunu üç gün önce nezarethanede öğrendiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında özellikle iki şüphelinin ifadeleri şok etkisi yarattı.

İSVİÇRE'DE EVLENMİŞLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş, hakimlikteki savunmasında Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını söyleyerek, "Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika’daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, ‘borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var’ diyordu. Bir kere de Ahbap’a para gönderdim" dedi.

EN SON GEÇEN HAFTA BORÇ İSTEMİŞ

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf gördüklerini söyleyen Eriş, "O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay’a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, ‘bir şey kalmadı’ dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum” dedi.

"BOŞANMA KARARI ALDIM"

Birkaç sene önce Haluk Levent’in kendisinden Türkiye’ye gelmesini istediğini anlatan Eriş, "Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim, benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu” dedi.

"VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARADI"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüphelilerden Sevda Kurt’un ifadesi ise, Haluk Levent'in rezilliklerinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Sevda Kurt, 20 yıl boyunca Amerika'da yaşadığını, yaklaşık 4 buçuk milyon geliri olduğunu ve daha sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini anlatarak, "Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için Ahbap’a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı" diye konuştu.

"EVLİ OLDUĞUNU 3 GÜN ÖNCE NEZARETHANE'DE ÖĞRENDİM"

Haluk Levent’in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini belirten Sevda Kurt, "Bana 'evleneceğiz, çocuk yapacağız' dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Amerika'daki paraları buraya aldım, onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Haluk Levent, Evlilik, İsviçre, Çocuk, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    iyi olmuş. solcu kardeşlerimizin en güvendiği kişiymiş.halen öyle birşey yapaduğını iftira olduğunu söyleyen zavallılar var. 2 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Aziz nesin nerdesin?kalk bir uyarı yap! 2 1 Yanıtla
  • Mehmet ali Çarşıbaşı Mehmet ali Çarşıbaşı:
    Lan oğlum sen Neymişsin öyle Haluk...Tam olarak herkesi kandırmışsın... Allah senin belanı versin... 2 1 Yanıtla
  • sezaidurann10@icloud.com [email protected]:
    Türk Halkının son merhamet duygularınıda çaldın şetefsiz levent senin yüzünden yardıma muhtaç çok insan yardıma kavuşamayacak Allah belanı versin. 1 0 Yanıtla
  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    Yahu bu adamlar ego başkanını bile hala savunabiliyor bunu mu savunmayacaklar 0 0 Yanıtla
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