Rus Turistler 10 Saatte Kurtarıldı - Son Dakika
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Rus Turistler 10 Saatte Kurtarıldı

Rus Turistler 10 Saatte Kurtarıldı
15.07.2026 22:19
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Rize'de kaybolan 3 Rus turist, 10 saatlik arama sonrası kurtarılarak sağlıklarına kavuştu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Amlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybeden Rusya uyruklu 3 turist, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından 10 saatte kurtarıldı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist, yoğun sis nedeniyle dönüş yolunu kaybetti. Olumsuz hava şartları nedeniyle hareket edemeyen turistler yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve profesyonel dağcılar sevk edildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava koşulları altında titizlikle yürütülen arama çalışmaları sonucunda ekipler, sabah saatlerinde turistlerle temas kurdu. Yaklaşık 10 saat süren zorlu yürüyüşün ardından saat 14.00 sıralarında turistlere ulaşıldı. Bölgede sağlık kontrolleri yapılan ve durumlarının iyi olduğu belirlenen turistler, ekiplerin kontrolünde güvenli şekilde yerleşim alanına götürülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Olumsuz hava şartları ve zorlu arazide mahsur kalan 3 turiste ulaşma anı ekiplerin kamerasına yansıdı. Yayladaki bitki örtüsünde konaklamak zorunda kalan turistlerin sağlıklı olduğu, ekiplerden ilk isteklerinin ise su olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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