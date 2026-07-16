Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti

Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
16.07.2026 15:22
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Taban maaş hakkı ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara'da yeniden bir araya gelen özel sektör öğretmenlerine polis sert şekilde müdahale etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenler darbedilerek, yerlerde sürüklenerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde açlık grevlerini sonlandıran özel sektör öğretmenleri, taban maaş hakkı ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle yeniden Ankara’da sokağa çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek isteyen öğretmenlere polis sert şekilde müdahale etti. 

EYLEMLERE NATO ZİRVESİ ARASI VERİLMİŞTİ

Taban maaş uygulamasının geri getirilmesi ve mülakat ile atama mağduriyetlerinin giderilmesi için Ankara'da iki hafta boyunca kararlı bir mücadele yürüten özel sektör öğretmenleri, başkentte düzenlenen NATO Zirvesi sebebiyle güvenlik gerekçesiyle eylemlerine ve başlattıkları açlık grevine geçici olarak ara vermişlerdi. Zirvenin ardından taleplerini haykırmak için yeniden bir araya gelen öğretmenlerin adresi bu kez Hazine ve Maliye Bakanlığı önü oldu.

ÖĞRETMENLERE POLİS BARİKATI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla toplanan kitle, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde haklarını talep eden basın açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından seslerini duyurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) doğru yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis izin vermedi.  Polis ablukasına alınan öğretmenlerin yürümekte ısrar etmesi üzerine arbede çıktı. 

"MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşanan şiddet olaylarının ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yazılı bir açıklama yayımlayarak müdahaleye sert tepki gösterdi. Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenler darbedildi, yere yatırıldı, sürüklendi. Barikatın içinde kalan tek bir kişi dahi bırakılmadan herkes gözaltına alındı. Aralarında desteğe gelen annelerin de bulunduğu çok sayıda kişi fiziksel şiddete maruz kaldı. Bugün yaşananlar yalnızca öğretmenlere yönelik bir müdahale değildir; güvenceli çalışma, eşitlik ve adalet talebini bastırmaya yönelik bir müdahaledir. Öğretmenlerin talepleri meşrudur. Şiddet ve gözaltılarla hak arama mücadelesi susturulamaz. Gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti - Son Dakika

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