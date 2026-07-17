Çocuk Koruma Kanunu'nda Yenilikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuk Koruma Kanunu'nda Yenilikler

17.07.2026 02:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesini onayladı.

TBMM Adalet Komisyonunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a yeni madde ihdas ediliyor. Bu kapsamda, ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacak ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 9 yıldan fazla olamayacak.

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların üçte biri indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 15 yıldan fazla olamayacak.

Türk Ceza Kanunu'na eklenen yeni hükümle, somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususlarından biri ya da birkaçı göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

Teklifin ilk 2 maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere 21 Temmuz Salı günü devam edilmesi kararlaştırıldı. Kanun teklifinin tümü ile ilk 2 maddesi üzerindeki görüşmeler yaklaşık 12 saat sürdü.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuk Koruma Kanunu'nda Yenilikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

00:34
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var
23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 03:51:35. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuk Koruma Kanunu'nda Yenilikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.